Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)

Андрей Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона.

Голкипер «Тампы » не участвовал в тренировках с 19 по 30 сентября. Тренер «Лайтнинг» Джон Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры.

Позднее клуб взял с драфта отказов «Лос-Анджелеса» вратаря Феникса Копли .

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, Василевский планируется стартовым вратарем на предсезонный матч с «Флоридой» (4 октября), а также на первую игру регулярного чемпионата-2025/26 (с «Оттавой» 9 октября). Копли взяли в качестве подстраховки.

В прошлом сезоне Василевский провел 63 матча в регулярном чемпионате, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Он стал вторым в голосовании за приз лучшему вратарю – «Везина Трофи».

«Тампа» продлила контракт с Купером. При нем клуб выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах (Пьер ЛеБрюн)