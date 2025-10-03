«Тампа» продлила контракт с Купером. При нем клуб выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах (Пьер ЛеБрюн)
«Тампа» продлила контракт с тренером Джоном Купером.
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. Официального объявления от клуба пока не было, срок нового соглашения с 58-летним канадским специалистом на данный момент неизвестен.
Купер возглавляет команду с 2013 года. По его руководством «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах, а также Президентский Кубок в 2019-м.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Пьера ЛеБрюна в Х
