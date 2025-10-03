«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ
«Тампа» забрала вратаря Феникса Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса».
«Кингс» хотели отправить 33-летнего голкипера в АХЛ, для чего ему было необходимо было пройти процедуру отказов.
В прошлом сезоне сезоне американец провел один матч за «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.
Также в его активе 42 игры в АХЛ за «Онтарио Рейн» в АХЛ (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).
В регулярках НХЛ Копли в общей сложности провел 77 игр (также он выступал за «Сент-Луис», «Вашингтон») – 44 победы, 89,8%, 2,84.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Тампы»
