«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ

«Тампа» забрала вратаря Феникса Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса».

«Кингс» хотели отправить 33-летнего голкипера в АХЛ, для чего ему было необходимо было пройти процедуру отказов. 

В прошлом сезоне сезоне американец провел один матч за «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.

Также в его активе 42 игры в АХЛ за «Онтарио Рейн» в АХЛ (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,49). 

В регулярках НХЛ Копли в общей сложности провел 77 игр (также он выступал за «Сент-Луис», «Вашингтон») – 44 победы, 89,8%, 2,84. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Тампы»
