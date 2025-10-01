  • Спортс
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября

Андрей Василевский возобновил тренировки с «Тампой».

Российский голкипер присоединился к занятию, которое проходило во вторник.

Василевский не участвовал в тренировках с 19 сентября. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры.

Отмечается, что вратарь может сыграть в одном или двух оставшихся предсезонных матчах, а также будет полностью готов к старту регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Василевский провел 63 матча в регулярном чемпионате, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Он стал вторым в голосовании за приз лучшему вратарю – «Везина Трофи».

Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й

