Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»

Александр Гальченюк высказался после поражения от «Автомобилиста».

В среду «Амур» проиграл «Автомобилисту » со счетом 1:3. Клуб из Хабаровска заменил вратаря на шестого полевого игрока за 1 минуту и 15 секунд до конца 3-го периода.

– Хороший матч, обоюдоострая игра. Были хорошие моменты, но мы их не реализовали. А соперник забил. У меня нет претензий к своим игрокам: старались, был настрой.

– Почему решили снять вратаря так поздно? И не стали играть «6 на 4» при удалении?

– Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Как я буду объяснять свое решение? Мое решение было таким, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .