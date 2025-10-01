Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»
Александр Гальченюк высказался после поражения от «Автомобилиста».
В среду «Амур» проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:3. Клуб из Хабаровска заменил вратаря на шестого полевого игрока за 1 минуту и 15 секунд до конца 3-го периода.
– Хороший матч, обоюдоострая игра. Были хорошие моменты, но мы их не реализовали. А соперник забил. У меня нет претензий к своим игрокам: старались, был настрой.
– Почему решили снять вратаря так поздно? И не стали играть «6 на 4» при удалении?
– Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Как я буду объяснять свое решение? Мое решение было таким, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
