  • Кузнецов о Ткачеве: «Нравится мне как хоккеист. Всегда хотелось, чтобы кто-то делал передачи на пустые ворота, а я забивал побольше»
2

Евгений Кузнецов заявил, что хочет сыграть с Владимиром Ткачевым в одном звене.

– Правда, что вы просили, чтобы в СКА в прошлом сезоне взяли Владимира Ткачева?

– Ну, мы разговаривали об этом. Мне нравится Володя как хоккеист. И всегда хотелось, чтобы мне кто-то отдавал передачи на пустые ворота, а я забивал побольше голов. Мне кажется, в «Магнитке» есть не только Володя, но и другие игроки, которые могут отдать тонкую передачу, сыграть на партнера. И за эти пару дней в Магнитогорске я увидел, что все ребята друг друга уважают.

Все скромные, все работают на команду. Но в то же время, когда есть возможность отдать передачу, они стараются уважать партнера. И когда ты выходишь «2 в 1», на тебя пытаются сделать пас. Это видно, в этом и заключается уважение. Может, иногда это идет во вред. Но это очень ценно, когда ты стараешься уважить партнера передачей. Это настоящая философия, которой я всегда придерживался.

– Вы уже потренировались в одной тройке с Ткачевым?

– Нет, мы в одном звене не занимались. Только на одном упражнении пересеклись. Для меня это был волнительный момент. Честно, я так давно не переживал! Первая тренировка в «Металлурге», большая ответственность.

Было бы круто, чтобы ребята сейчас со мной в Магнитогорске позанимались и я бы быстрее влился в коллектив, мы бы притерлись друг к другу. Но они уехали на выезд. И не нужно пока судить по одной-двум тренировкам, которые мы провели вместе. Все еще впереди! – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
