Кузнецов о контракте на 10 млн рублей с «Металлургом»: «Соскучился по дому, хотел быть рядом с родителями. От «Трактора» предложения так и не поступило»

Евгений Кузнецов высказался о своем контракте с «Металлургом».

– Вы подписали контракт всего лишь на 10 млн рублей за сезон. Столько же, кстати, в последний год в «Автомобилисте» имел Павел Дацюк. То есть деньги для вас уже не главное в этой истории?

– Не знаю, я больше соскучился по дому. Хотел быть рядом с родителями. К сожалению, от «Трактора» так и не поступило предложения. Хотя они знали, что я открыт к переговорам.

Но это уже перевернутая страница. И когда поступило предложение от «Металлурга», я сразу согласился – сел в машину и приехал.

– Фанаты вспоминали, как вы на стриме «Трактора» сказали пару лет назад, что играть за «Металлург» для вас – последнее дело.

– Естественно, я же рос как челябинец, как воспитанник «Трактора». У нас всегда с «Металлургом» были хорошие боевые матчи. И это спортивная составляющая.

У меня много друзей из Магнитогорска. Это соперничество никогда не выходило за рамки хоккейной площадки. Я благодарен за возможность, что все равно могу представлять Челябинскую область, быть рядом с домом.

Здесь всего лишь два с половиной часа езды. Надеюсь, в «Металлурге» тоже очень рады, что у нас все получилось, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
