Кузнецов о критике: «Лилась отовсюду, половина – бред. Я никогда не оправдываюсь, кто что говорит – мне без разницы. Есть возможность выйти на лед и доказать все там»

Евгений Кузнецов заявил, что не обращает внимания на критику.

– Кто вас поддержал в это непростое время? Может быть, по старой дружбе позвонил Александр Овечкин?

– Да знаете, никто не звонил вообще. Наоборот, только какая-то критика лилась отовсюду, половина – какой-то бред. Но я такой человек, что особо никогда не оправдываюсь, ничего не пытаюсь выдумывать.

Кто что говорит – мне без разницы. Потому что я знаю, как все на самом деле. И главное – у меня есть возможность выйти на лед и доказать все там. Ведь как могут оценивать хоккеистов? Только по их игре, правильно?

А когда ты не играешь, то тебе сложно кому-то что-то объяснить. Тем более это вообще не мой стиль, – сказал нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов .