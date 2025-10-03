  • Спортс
  • Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
2

Данис Зарипов высказался о том, что Алексей Морозов попал в базу «Миротворца».

Руководитель Фонбет Чемпионата КХЛ внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции».

«Получается, что мы все, в том числе и Морозов, работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь.

Сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина,экс-партнер Морозова по сборной России и «Ак Барсу» Данис Зарипов.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoАлексей Морозов
Политика
logoКХЛ
ТАСС
logoДанис Зарипов
