Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»

Сергей Зиновьев высказался о том, что Алексей Морозов попал в базу «Миротворца».

Руководитель Фонбет Чемпионата КХЛ внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Как известно, в этом списке есть Николай Валуев, много знаменитых людей. Это, наверное, отражает их значимость, в эту базу вносятся в том числе и ведущие специалисты в нашей стране.

Мы понимаем, что те люди, которые там находятся, работают на благо нашей необъятной страны. Это как дань и заслуга перед страной, что отмечает недружественный сайт», – заявил бывший партнер Морозова по сборной России и «Ак Барсу », двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев .