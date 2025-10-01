Дегтярев встретился с руководством КХЛ: «Коммерческие доходы лиги выросли на 36% за прошлый год – до 12,4 млрд рублей. У КХЛ рекордная посещаемость, аудитория растет»

Министр спорта Михаил Дегтярев встретился с руководством КХЛ.

«С руководством Континентальной хоккейной лиги – президентом Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым – обсудили итоги сезона-2024/25, старт нового чемпионата, коммерческую составляющую работы клубов и лиги, а также развитие детско-юношеского спорта.

КХЛ показывает рекордные показатели как по посещаемости на самих аренах, так и по просмотрам контента в социальных сетях. Аудитория хоккея растет, и это радует.

Алексей Морозов рассказал о том, что для игроков создана образовательная платформа, где хоккеисты в свободное от тренировок и игр время могут получать актуальные знания – от финансовой грамотности до развития личного бренда. Это актуальный вопрос для всех – спортсмен должен быть готов к жизни после карьеры.

Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счет работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета. За прошлый год коммерческие доходы выросли на 36% – до 12,4 млрд рублей.

КХЛ взяла на себя социальную роль: участвует в проведении Фестиваля по адаптивному хоккею, регулярно организует Кубок Континента по следж-хоккею, активно поддерживает соревнования для людей с особенностями здоровья.

Лига начала аккредитацию агентов и с ними ведет работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду.

Отмечу программу поддержки детско-юношеских спортивных школ и детских тренеров. КХЛ создала рейтинг на основе игроков, кто сейчас выступает в России, и ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до 1 млн рублей», – написал в соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев .

