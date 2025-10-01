  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дегтярев встретился с руководством КХЛ: «Коммерческие доходы лиги выросли на 36% за прошлый год – до 12,4 млрд рублей. У КХЛ рекордная посещаемость, аудитория растет»
Фото
8

Дегтярев встретился с руководством КХЛ: «Коммерческие доходы лиги выросли на 36% за прошлый год – до 12,4 млрд рублей. У КХЛ рекордная посещаемость, аудитория растет»

Министр спорта Михаил Дегтярев встретился с руководством КХЛ.

«С руководством Континентальной хоккейной лиги – президентом Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым – обсудили итоги сезона-2024/25, старт нового чемпионата, коммерческую составляющую работы клубов и лиги, а также развитие детско-юношеского спорта.

КХЛ показывает рекордные показатели как по посещаемости на самих аренах, так и по просмотрам контента в социальных сетях. Аудитория хоккея растет, и это радует.

Алексей Морозов рассказал о том, что для игроков создана образовательная платформа, где хоккеисты в свободное от тренировок и игр время могут получать актуальные знания – от финансовой грамотности до развития личного бренда. Это актуальный вопрос для всех – спортсмен должен быть готов к жизни после карьеры.

Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счет работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета. За прошлый год коммерческие доходы выросли на 36% – до 12,4 млрд рублей.

КХЛ взяла на себя социальную роль: участвует в проведении Фестиваля по адаптивному хоккею, регулярно организует Кубок Континента по следж-хоккею, активно поддерживает соревнования для людей с особенностями здоровья.

Лига начала аккредитацию агентов и с ними ведет работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду.

Отмечу программу поддержки детско-юношеских спортивных школ и детских тренеров. КХЛ создала рейтинг на основе игроков, кто сейчас выступает в России, и ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до 1 млн рублей», – написал в соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев.

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoКХЛ
logoАлексей Морозов
бизнес
logoМихаил Дегтярев
болельщики
фото
деньги
Следж-хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о 40-летии Овечкина: «Лучший снайпер НХЛ, его «Великая погоня» – эпохальное событие для мирового хоккея. Будем рады увидеть в КХЛ!»
117 сентября, 15:31
Матч звезд КХЛ-2026 пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Лига и правительство Свердловской области подписали соглашение о проведении Недели Звезд Хоккея
1015 сентября, 15:16
Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда»
111 сентября, 15:33
Главные новости
Крикунов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Заслужил, но для российского хоккея это не имеет значения. Единственное, он вернется в Россию и привезет деньги»
52 секунды назад
Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год (Артур Хайруллин)
1919 минут назад
Генменеджер «Миннесоты» о рекордном контракте Капризова: «Команда становится привлекательной, когда в ней есть кто-то вроде Кирилла. Это еще одна причина»
26 минут назад
Шуми Бабаев: «Кузнецов – игрок «Металлурга» с большой вероятностью. Решаются последние вопросы, все основное согласовано»
2441 минуту назад
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
1450 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Баффало», «Колорадо» против «Вегаса», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 11:07
Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально»
сегодня, 10:43
Капризов о контракте на 136 млн долларов с «Миннесотой»: «Здесь мой второй дом – очень рад остаться еще на 9 лет. Я счастлив и с нетерпением жду сезона»
31сегодня, 10:01
Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
14сегодня, 09:45
Исаев, Дронов и Силантьев – хоккеисты месяца в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
1сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»
5сегодня, 10:55
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
сегодня, 10:15
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
сегодня, 09:27
Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»
1сегодня, 08:12
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1сегодня, 07:10
Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»
сегодня, 06:35
Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»
1сегодня, 06:20
Кузьменко забил «Юте» в матче предсезонки
сегодня, 04:40Видео
19-летний Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон» – «Коламбусу» на предсезонке
сегодня, 04:25
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
сегодня, 04:10Видео