Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»
Губернатор Приморья высказался о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего».
Олег Кожемяко ответил на вопрос о том, возможна ли встреча между «Адмиралом» и «Сан-Диего Галлз» из АХЛ.
Владивосток и Сан-Диего являются городами-побратимами. Ранее идею проведения хоккейного матча с участием игроков из России и США одобрили президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп.
«Спорт всегда был и есть послом мира... если будут конкретные предложения от американской [стороны], мы с удовольствием это проведем.
Но я попрошу руководство «Адмирала», чтобы они направили предложения. Посмотрим, какие будут ответы», – сказал губернатор Приморского края.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
