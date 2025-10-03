  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»
1

Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»

Губернатор Приморья высказался о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего».

Олег Кожемяко ответил на вопрос о том, возможна ли встреча между «Адмиралом» и «Сан-Диего Галлз» из АХЛ.

Владивосток и Сан-Диего являются городами-побратимами. Ранее идею проведения хоккейного матча с участием игроков из России и США одобрили президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп. 

«Спорт всегда был и есть послом мира... если будут конкретные предложения от американской [стороны], мы с удовольствием это проведем.

Но я попрошу руководство «Адмирала», чтобы они направили предложения. Посмотрим, какие будут ответы», – сказал губернатор Приморского края. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
logoСан-Диего Гуллз
Политика
товарищеские матчи
Олег Кожемяко
logoАдмирал
logoКХЛ
выставочные матчи
logoАХЛ
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о том, когда пройдет матч Россия – США: «Смотря с какими американцами. Если говорить о топовых игроках, то нескоро – в НХЛ свой календарь»
517 сентября, 14:30
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
711 сентября, 13:57
Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду»
14818 августа, 10:20
Главные новости
«Авангард» играет с «Локомотивом» в КХЛ. Кто окажется сильнее? Ставьте с фрибетом 15 000
2 минуты назадРеклама
Ротенберг о Кубке Первого канала-2025: «Сыграют три команды: «Россия 25», Беларусь и Казахстан. Готовим для Новосибирска обширную программу хоккейного праздника»
322 минуты назад
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»
3037 минут назад
Кузнецов о том, что перешел в «Металлург»: «Обрадовался, конечно. Очень интересная команда, ее хоккей мне подходит. Кто сейчас позвонил первым, я не скажу, это не так важно»
5сегодня, 06:58
Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с командами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»
23сегодня, 06:15
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»
6сегодня, 05:15
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
31сегодня, 04:50
Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке. Форвард «Сент-Луиса» завершил игру с полезностью «+4»
2сегодня, 04:34Видео
Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке
1сегодня, 04:22Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону», «Тампа» забила 5 голов «Флориде», «Сент-Луис» разгромил «Оттаву»
18сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»
9 минут назад
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
47 минут назад
Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»
2сегодня, 06:45Фото
Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»
сегодня, 05:55
Карбери после 1:3 с «Бостоном»: «Овечкин и Фегервары были хороши, они выполнили свою задачу. Сегодня мы немного увлеклись лишними передачами»
сегодня, 05:45
Глава «Торпедо» о новой арене: «Много x-факторов влияет на дату первого матча. Хотим открыться качественно и навсегда. Намеренно удлинили сроки ради этого»
сегодня, 05:30
«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ
4сегодня, 05:00
Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки. Вратарь «Флориды» отразил 28 из 33 бросков
3сегодня, 03:58
Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок в створ и «минус 2» – худшая полезность в «Филадельфии» наряду с Зеграсом и Типпетом
2сегодня, 03:22
Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»
сегодня, 02:00