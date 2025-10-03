Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»

Губернатор Приморья высказался о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего».

Олег Кожемяко ответил на вопрос о том, возможна ли встреча между «Адмиралом » и «Сан-Диего Галлз» из АХЛ .

Владивосток и Сан-Диего являются городами-побратимами. Ранее идею проведения хоккейного матча с участием игроков из России и США одобрили президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Спорт всегда был и есть послом мира... если будут конкретные предложения от американской [стороны], мы с удовольствием это проведем.

Но я попрошу руководство «Адмирала», чтобы они направили предложения. Посмотрим, какие будут ответы», – сказал губернатор Приморского края.