Глава «Торпедо» о новой арене: «Много x-факторов влияет на дату первого матча. Хотим открыться качественно и навсегда. Намеренно удлинили сроки ради этого»

Председатель правления «Торпедо» высказался о строительстве новой арены.

– Когда на новой арене пройдет первый матч КХЛ?

– Скоро. Я думаю, неправильно сейчас называть конкретные сроки. Надо все сделать качественно.

– Есть шанс, что это произойдет до конца нынешнего года?

– Да, есть. Но, повторюсь, нужно сделать арену качественно, чтобы в дальнейшем ничего не переделывать. Мы очень долго ее ждали. И лучше не торопиться, чтобы в итоге основательно подойти к открытию сооружения.

– Казалось, что уже этой осенью открытие арены будет на подходе.

– Мы изначально с лигой говорили еще в конце прошлого сезона, что клуб ориентируется к Новому году. Об этом и президент КХЛ заявлял публично. Вы же знаете, все эти процессы зависят от многих факторов – например, от поставки оборудования. Ледозаливочные машины могут идти от трех месяцев до восьми. В этих условиях сложно спрогнозировать сроки.

Так что тут много x-факторов влияет на дату первого матча на новой арене. Идет большая работа. Мы же помним, что и первый камень новой арены первоначально закладывался в другом месте. Это я к тому, насколько в данном деле тяжело все от начала до конца. Поэтому мы хотим открыться качественно и навсегда. Можно сейчас поторопить, ускорить процесс, но это обернется проблемами в будущем. Мы бы хотели максимально избежать ошибок. Более того, хочу акцентировать внимание на том, что мы очень многое переделывали в проекте нашей арены. И намеренно удлинили сроки ее открытия ради качества.

– Что переделывали в проекте?

– Много было работы по спортивным зонам, трибунам, фойе. В итоге чаша арены получится абсолютно другой с абсолютно другим уровнем наклона трибун – теперь обзор будет гораздо лучше. Кроме того, изменили фасад. Сами трибуны – это не обычные пластиковые сиденья, а довольно качественные места с подстаканниками, просторные фойе, фудкорты. Все изменения направлены ради качества и удобства команд и зрителей, – сказал Максим Гафуров.

