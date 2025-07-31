Губернатор Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Строительная готовность составляет 93%. После ввода дворца в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки»

Глеб Никитин рассказал о ходе строительства новой арены «Торпедо».

«Чтобы спорт стал еще доступнее, продолжаем вводить новые спортивные объекты. За прошлый год их было 18. Помимо них, капитально отремонтировано еще четыре объекта.

Завершается строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фактическая строительная готовность сейчас составляет 93 процента.

После ввода арены в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки в ее современном виде», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.