Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»
После 11 матчей нижегородцы занимают в Западной конференции 2-е место.
— Удивились успешному старту «Торпедо» в нынешнем сезоне?
— Нет. Мы же работали серьезно в межсезонье.
— Все-таки главный тренер [Исаков] не имел опыта работы в КХЛ.
— Но тренер опытный при этом — немало проработал в МХЛ и ВХЛ, в прошлом сезоне выиграл трофей в ВХЛ.
— Летом «Торпедо» не выиграло ни одного предсезонного матча — это не добавляло оптимизма.
— Я думаю, всем уже пора привыкнуть, что предсезонка не говорит о команде ни хорошо ни плохо.
— Усиливать состав еще будете?
— Мы в этом заинтересованы. Работа ведется. Сейчас рано что-то говорить однозначно, но мы работаем в этом направлении.
— Насколько в целом довольны игрой «Торпедо» в первый месяц сезона?
— Не стал бы пока впадать в эйфорию от начала сезона. Да, шесть побед в первых шести матчах — это здорово. Но все-таки в регулярном чемпионате 68 игр.
Мы достаточно спокойно и трезво оцениваем старт. Понимаем, что и в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка. Сейчас важно, чтобы команда свою работу трансформировала в игру и показывала свой лучший хоккей, – сказал Максим Гафуров.