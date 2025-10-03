  • Спортс
  Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»
Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»

Председатель правления «Торпедо» оценил старт команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 11 матчей нижегородцы занимают в Западной конференции 2-е место.

— Удивились успешному старту «Торпедо» в нынешнем сезоне?

— Нет. Мы же работали серьезно в межсезонье.

— Все-таки главный тренер [Исаков] не имел опыта работы в КХЛ.

— Но тренер опытный при этом — немало проработал в МХЛ и ВХЛ, в прошлом сезоне выиграл трофей в ВХЛ.

— Летом «Торпедо» не выиграло ни одного предсезонного матча — это не добавляло оптимизма.

— Я думаю, всем уже пора привыкнуть, что предсезонка не говорит о команде ни хорошо ни плохо.

— Усиливать состав еще будете?

— Мы в этом заинтересованы. Работа ведется. Сейчас рано что-то говорить однозначно, но мы работаем в этом направлении.

— Насколько в целом довольны игрой «Торпедо» в первый месяц сезона?

— Не стал бы пока впадать в эйфорию от начала сезона. Да, шесть побед в первых шести матчах — это здорово. Но все-таки в регулярном чемпионате 68 игр. 

Мы достаточно спокойно и трезво оцениваем старт. Понимаем, что и в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка. Сейчас важно, чтобы команда свою работу трансформировала в игру и показывала свой лучший хоккей, – сказал Максим Гафуров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
