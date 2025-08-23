Глава Нижегородской области рассказал Путину о новой арене «Торпедо»: «Вы поддержали тему, огромное спасибо. Она уже на финишной прямой. Еще раз вам спасибо»
Губернатор Нижегородской области рассказал президенту РФ о новой арене «Торпедо».
Тема строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде была затронута на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором региона Глебом Никитиным.
Г.Никитин: Владимир Владимирович, следующий слайд если откроете, это вы узнаете, наверное, тему.
В.Путин: Ледовый дворец.
Г.Никитин: Вы тогда поддержали. Огромное спасибо. Это уже фотографии. 804 – это количество лет Нижнему Новгороду, которое было вот буквально на днях, был день города. И это уже на медиафасаде нижегородцы могут видеть соответствующие поздравления.
В.Путин: 12000 зрителей.
Г.Никитин: Да, все ждут с огромным нетерпением. Уже на финишной прямой. Поэтому должны скоро начать уже смотреть игры «Торпедо» на этом ледовом дворце. Еще раз вам огромное спасибо.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт президента РФ
