Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке

Арсений Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс».

Форвард «Нью-Джерси » помог отличиться Полу Коттеру в первом периоде выставочного матча с «Рейнджерс » (3:1).

В 5 матчах на предсезонке у 24-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка.

Сегодня Грицюк (10:57, 0:15 – в большинстве) остался без бросков в створ при 2 промахах и применил 3 силовых приема.