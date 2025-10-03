  • Спортс
  Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке
Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке

Арсений Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс».

Форвард «Нью-Джерси» помог отличиться Полу Коттеру в первом периоде выставочного матча с «Рейнджерс» (3:1). 

В 5 матчах на предсезонке у 24-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка. 

Сегодня Грицюк (10:57, 0:15 – в большинстве) остался без бросков в створ при 2 промахах и применил 3 силовых приема. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
