Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве

Арсений Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс».

«Нью-Джерси » с российским форвардом в составе обыграл клуб с Лонг-Айленда (4:2).

Грицюк отличился в третьем периоде, сделав счет 3:1. Он провел на льду 20:43 (второй показатель среди форвардов «Девилс», 3:20 – в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В активе Арсения 4 броска в створ ворот и 1 силовой прием.