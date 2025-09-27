Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве
Арсений Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс».
«Нью-Джерси» с российским форвардом в составе обыграл клуб с Лонг-Айленда (4:2).
Грицюк отличился в третьем периоде, сделав счет 3:1. Он провел на льду 20:43 (второй показатель среди форвардов «Девилс», 3:20 – в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «+1».
В активе Арсения 4 броска в створ ворот и 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
