Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
Сергей Коньков оценил перспективы Арсения Грицюка в «Нью-Джерси».
«У Грицюка хорошие перспективы. Он провел достаточное количество сезонов в России, успел поиграть в солидных клубах и получить чемпионский опыт.
Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. Поэтому его текущий результат в тренировочных матчах не случаен. Арсений готовился как физически, так и ментально. Я думаю, что он сейчас находится на своем месте», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
