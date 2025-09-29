  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1

Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»

Сергей Коньков оценил перспективы Арсения Грицюка в «Нью-Джерси».

«У Грицюка хорошие перспективы. Он провел достаточное количество сезонов в России, успел поиграть в солидных клубах и получить чемпионский опыт.

Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. Поэтому его текущий результат в тренировочных матчах не случаен. Арсений готовился как физически, так и ментально. Я думаю, что он сейчас находится на своем месте», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАрсений Грицюк
logoСергей Коньков
logoНХЛ
logoНью-Джерси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту. Сегодня команда сыграет с «Вашингтоном»
вчера, 10:45
Тренер «Нью-Джерси» Киф о Грицюке: «Теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но забивает. Хороший игрок c отличными рефлексами»
13вчера, 08:15
Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве
127 сентября, 02:10Видео
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
4 минуты назад
Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Мы были готовы заплатить больше, но нам сказали, что сделку уже не отменить. Руководство «Салавата» пропало, тянули время»
318 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», СКА сыграет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо»
8027 минут назадLive
Фетисов посетил похороны Кеосаяна: «Потеряли крутого мужика. Журналист с потрясающим чувством юмора, заводила, с ним приятно было дружить»
38сегодня, 13:54
Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й
7сегодня, 13:33
Коньков о Кузнецове: «В НХЛ тренировочные лагеря в полном разгаре, а Евгений пока тренируется в России. Возможно, идет набивание цены перед клубами КХЛ»
8сегодня, 11:47
Фетисов о том, сыграет ли еще Овечкин на ОИ: «Был шанс в 2026-м, но его отобрали. Через 4 года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да»
6сегодня, 11:37
Леонид Вайсфельд: «У «Ак Барса» и «Динамо» высокий потенциал. Сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя»
3сегодня, 11:27
Кудерметов о Киеве в 90-е: «Были разговоры, что мы кормим Россию, весь СССР, мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Себя можете сами прокормить?»
35сегодня, 10:49
Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
4сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
4сегодня, 13:04
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
2сегодня, 12:53
Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
сегодня, 12:42
Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
2сегодня, 12:29
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
1сегодня, 12:14
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
сегодня, 11:58
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14
Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
сегодня, 10:59
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
сегодня, 09:57
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
сегодня, 09:49