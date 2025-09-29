Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»

Сергей Коньков оценил перспективы Арсения Грицюка в «Нью-Джерси».

«У Грицюка хорошие перспективы. Он провел достаточное количество сезонов в России, успел поиграть в солидных клубах и получить чемпионский опыт.

Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. Поэтому его текущий результат в тренировочных матчах не случаен. Арсений готовился как физически, так и ментально. Я думаю, что он сейчас находится на своем месте», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.