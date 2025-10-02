Павел Десятков высказался о возможном усилении «Лады».

Сегодня «Лада » обыграла «Нефтехимик » со счетом 4:1. Тольяттинский клуб прервал серию из 9 поражений подряд.

После матчей лучшему игроку «Лады» традиционно вручается символический подарок – руль от машины ВАЗ.

– Потеряли еще одного игрока, и достаточно надолго – Ожгихина. Также повреждение у Дяденькина , поэтому ситуация у нас не самая приятная.

– Есть ли информация о возможном усилении?

– Каждый тренер хотел бы усилить свою команду, увидеть новых игроков, которые сильнее нынешних. Но ответить на ваш вопрос не могу. Да, работа ведется и будет вестись весь сезон до дедлайна. Пока мы работаем с нашими внутренними резервами.

– Что почувствовали, когда вам в раздевалке вручили руль?

– Знаете, у меня первая машина – пикап на основе «четверки», а вторая – «семерка». Поэтому этот руль мне очень хорошо знаком.

Но я его потом тихонько вернул Димке Кугрышеву, чтобы он остался внутри коллектива. Надеюсь, что уже в следующем матче его заслужит кто-то из других ребят, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .