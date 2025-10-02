Игроки «Лады» получат по 350 тысяч рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком». У команды 9 поражений подряд в КХЛ (Артур Хайруллин)

Игроки «Лады» получат по 350 000 рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, повышенные премии ввели на фоне серии из девяти поражений подряд.

Отмечается, что перед прошлой игрой хоккеистам обещали по 250 тысяч рублей за победу. Тогда «Лада » проиграла «Сочи» со счетом 0:4.

Тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице лиги. Они набрали 3 очка за 10 игр.

Матч с «Нефтехимиком» состоится 2 октября в Нижнекамске.

Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам. Он работал с защитниками