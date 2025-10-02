Игроки «Лады» получат по 350 тысяч рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком». У команды 9 поражений подряд в КХЛ (Артур Хайруллин)
Игроки «Лады» получат по 350 000 рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, повышенные премии ввели на фоне серии из девяти поражений подряд.
Отмечается, что перед прошлой игрой хоккеистам обещали по 250 тысяч рублей за победу. Тогда «Лада» проиграла «Сочи» со счетом 0:4.
Тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице лиги. Они набрали 3 очка за 10 игр.
Матч с «Нефтехимиком» состоится 2 октября в Нижнекамске.
Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам. Он работал с защитниками
