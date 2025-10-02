Десятков о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Залогом победы стала игровая дисциплина, самоотверженность ребят. Они доказали, что стоят большего, чем на них вешают»
Павел Десятков высказался о матче «Лады» с «Нефтехимиком» (4:1).
Тольяттинский клуб прервал серию из 9 поражений подряд.
«Залогом победы стала игровая дисциплина, небольшое количество удалений и самоотверженность ребят – блокированные броски. Больше всего порадовала игровая дисциплина, чем раньше мы не могли похвастаться.
Конечно, победы придают оптимизм и настроение, раскрепощение. Мы этого ждали, хотели увидеть от ребят. Они доказали, что стоят большего, чем на них вешают», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
