Гришин об 1:4 от «Лады»: «Они не давали нам играть в атаке, использовали наши ошибки. Нам не хватило агрессивных действий перед воротами противника»

Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Ладой» (1:4).

«Противник сыграл очень строго. Они провели очень хорошую игру, не давали нам играть в атаке и использовали наши ошибки.

Мы приблизительно понимали, что такая игра будет. Нам не хватило агрессивных действий перед воротами противника, надо было быть более активными там. Поэтому такой результат», – сказал главный тренер «Нефтехимик» Игорь Гришин.

«Лада» прервала серию из 9 поражений подряд. Команда Десяткова обыграла «Нефтехимик»