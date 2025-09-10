Савин о возможном обмене «Трактором» прав на Кравцова: «Мне сложно представить, что должны предложить. А так Виталик нужен Челябинску, мы все его ждем»
«Трактор» не собирается обменивать права на Виталия Кравцова.
– Каким вы видите будущее Виталия Кравцова? Возможен ли обмен прав?
– Нет.
– Это исключено абсолютно?
– Ну, мне сложно представить, что должны команды предложить. Может, при каких-то сверхинтересных предложениях, наверное, да.
А так мне представляется, что Виталик нужен Челябинску, «Трактору», и мы его все здесь ждем, – сказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
В межсезонье 25-летний нападающий подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» и сообщил, что намерен провести весь сезон в Северной Америке даже в случае отправки в АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости