Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»

Виталий Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке.

25-летний форвард, перешедший в «Кэнакс» из «Трактора», принял участие в выставочном матче с «Сиэтлом » (4:2).

Россиянин (10:47 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2».

Он 3 раза бросил в створ ворот. Также применил 2 силовых приема, получил малый штраф и допустил 1 потерю.

До этого Кравцов не отметился результативными действиями в матче с «Калгари» (3:1).