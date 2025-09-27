Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
Виталий Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке.
25-летний форвард, перешедший в «Кэнакс» из «Трактора», принял участие в выставочном матче с «Сиэтлом» (4:2).
Россиянин (10:47 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2».
Он 3 раза бросил в створ ворот. Также применил 2 силовых приема, получил малый штраф и допустил 1 потерю.
До этого Кравцов не отметился результативными действиями в матче с «Калгари» (3:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
