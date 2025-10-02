Касатонов о рекордном контракте Капризова: «Это подчеркивает, что «Миннесота» ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе»

Алексей Касатонов высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

28-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«НХЛ сейчас находится на подъеме в финансовом плане. Здесь точно была продлена работа не одного агента Капризова , а всего профсоюза НХЛ. Все было просчитано на высоком уровне.

В первую очередь хочется поздравить Капризова с таким контрактом. В этом есть его большая заслуга. Кирилл – очень тонкий игрок с отличной реализацией. Но хочу отметить, что такой контракт нужно будет по полной отрабатывать. Летом он очень серьезно готовился к сезону. Надеюсь, что не будет травм, и он покажет отличный результат.

Такой контракт подчеркивает, что «Миннесота » ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли . Мне понравились слова Кирилла , что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе. Лидеры у клуба есть.

Продление соглашения с Капризовым точно было первостепенной задачей. Сейчас команде нужно просто работать, чтобы реализовать свой потенциал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории