  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Касатонов о рекордном контракте Капризова: «Это подчеркивает, что «Миннесота» ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе»
0

Касатонов о рекордном контракте Капризова: «Это подчеркивает, что «Миннесота» ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе»

Алексей Касатонов высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

28-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«НХЛ сейчас находится на подъеме в финансовом плане. Здесь точно была продлена работа не одного агента Капризова, а всего профсоюза НХЛ. Все было просчитано на высоком уровне.

В первую очередь хочется поздравить Капризова с таким контрактом. В этом есть его большая заслуга. Кирилл – очень тонкий игрок с отличной реализацией. Но хочу отметить, что такой контракт нужно будет по полной отрабатывать. Летом он очень серьезно готовился к сезону. Надеюсь, что не будет травм, и он покажет отличный результат. 

Такой контракт подчеркивает, что «Миннесота» ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Мне понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе. Лидеры у клуба есть.

Продление соглашения с Капризовым точно было первостепенной задачей. Сейчас команде нужно просто работать, чтобы реализовать свой потенциал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoКирилл Капризов
logoСоветский спорт
logoАлексей Касатонов
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoАлександр Овечкин
logoМиннесота
logoАссоциация игроков НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Айкел хочет 13+ млн долларов в год по новому договору с «Вегасом». Сделка Капризова с «Миннесотой» не повлияла на стороны (The Fourth Period)
14сегодня, 14:30
Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
10сегодня, 14:01
Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»
5сегодня, 12:15
Главные новости
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «За свою грандиозную карьеру он смог завоевать любовь и уважение фанатов. Челябинские болельщики с пониманием отнесутся к выбору земляка»
2 минуты назад
Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу в этом ничего плохого»
11 минут назад
«Динамо» – «Трактор» – 1:0. Броссо забил! ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
112 минут назадВидео
«Калгари» продлил контракт с тренером Хаской на 2 сезона
38 минут назад
Каралахти арестован в Финляндии. Экс-защитник клубов КХЛ и НХЛ подозревается в совершении преступления, связанного с наркотиками
249 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
3сегодня, 15:59
КХЛ. «Нефтехимик» играет с «Ладой», «Динамо» против «Трактора»
40сегодня, 16:59Live
Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»
3сегодня, 16:53
ФХР о 24-летии Никишина: «Защитник сборной России отмечает день рождения. Пусть здоровье будет богатырским, игра – уверенной, а побед – как можно больше»
сегодня, 16:41
Агент Самонова о том, может ли игрок покинуть «Салават»: «Исключаю такую вероятность на данный момент. Мы не хотим бежать с тонущего корабля»
4сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»
сегодня, 16:59
Рене Фазель: «Мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство»
сегодня, 16:34
Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне
1сегодня, 15:45
Бландиси о Кузнецове в «Металлурге»: «Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле»
сегодня, 15:26
Агент Черных о финансовых проблемах «Салавата»: «Информации о задержках зарплаты у меня нет. Давно знаем людей, работающих в Уфе, и готовы идти на уступки»
1сегодня, 14:56
Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Усиление для всей КХЛ. Уровень лиги сейчас такой, что на первых ролях Радулов и Шипачев, которым под 40 лет, и легионеры из АХЛ»
1сегодня, 13:49
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
10сегодня, 12:42
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
7сегодня, 11:20
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
сегодня, 11:00Реклама
«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
8сегодня, 10:20