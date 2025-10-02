ФХР о 24-летии Никишина: «Защитник сборной России отмечает день рождения. Пусть здоровье будет богатырским, игра – уверенной, а побед – как можно больше»

ФХР поздравила Александра Никишина с днем рождения.

Сегодня, 2 октября, защитнику «Каролины» исполнилось 24 года.

«Александру Никишину – 24! Защитник сборной России и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине отмечает день рождения.

Пусть здоровье будет богатырским, игра – уверенной, а побед – как можно больше», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.