  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никишин забил 1-й гол в предсезонке – «Флориде». У защитника «Каролины» также ассист, 3 броска и 3 хита
Видео
0

Никишин забил 1-й гол в предсезонке – «Флориде». У защитника «Каролины» также ассист, 3 броска и 3 хита

Александр Никишин забросил первую шайбу в предсезонке-2025.

Защитник «Каролины» отличился в выставочном матче с «Флоридой» (3:4 ОТ). Также на его счету голевая передача в этой игре.

За 20:23 (1:20 – в большинстве, 3:08 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Никишин
logoФлорида
logoНХЛ
выставочные матчи
logoКаролина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»
427 сентября, 03:10Видео
Ротенберг о Демидове и Никишине: «Хотим, чтобы они играли за Россию на ЧМ и ОИ. Ждем, что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады»
2223 сентября, 09:39
Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
723 сентября, 03:55
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» одолела «Каролину», «Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», «Питтсбург» победил «Детройт»
337 минут назадLive
Третьяк выступил на конференции «Т-Банк про бизнес»: «Чтобы подняться на вершину, мало собрать звезд первой величины. Нужна правильная расстановка в коллективе»
4вчера, 21:56
Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
2вчера, 21:30
Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»
2вчера, 21:10
Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
вчера, 20:59
Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)
13вчера, 20:32
Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы «Торпедо» положило этот багаж в копилку своей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»
1вчера, 20:22
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 20:00Спецпроект
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
6вчера, 19:47
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
6вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев про 0:3 с «Барысом»: «Адмирал» сражался, но не хватало свежести и резкости. Наша самая слабая игра в сезоне»
42 минуты назад
Хартли о поражении от Минска по буллитам: «Рады, что «Локомотив» переломил такую игру. Были возможности выиграть»
54 минуты назад
Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»
вчера, 21:41
Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
1вчера, 20:47
Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне
вчера, 20:11
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
2вчера, 19:54
Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»
4вчера, 18:52
Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»
1вчера, 18:46
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
вчера, 18:02
Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
2вчера, 17:42