Никишин забил 1-й гол в предсезонке – «Флориде». У защитника «Каролины» также ассист, 3 броска и 3 хита
Александр Никишин забросил первую шайбу в предсезонке-2025.
Защитник «Каролины» отличился в выставочном матче с «Флоридой» (3:4 ОТ). Также на его счету голевая передача в этой игре.
За 20:23 (1:20 – в большинстве, 3:08 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
