Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»

Дмитрий Хлестов заявил, что Александра Овечкина можно сравнить с Пеле.

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Уэйна Гретцки.

– За Овечкиным следите?

– Специально – нет, если только случайно покажут по телевизору. Я и футбол‑то не смотрю (смеется). Конечно, слышал про его рекорд. Он показывает высочайший результат, выдающийся спортсмен.

– С кем можете сравнить Александра из футбольного мира по степени влияния на свой вид спорта?

– С Пеле , Марадоной . Если говорить о наших футболистах, для меня очень сильный Федор Черенков. Понял это по совместным тренировкам и играм. От «старичков» я многого набрался.

– Никто не понимает, почему нет в «Спартаке» второго Черенкова.

– Кому‑то предсказывают это, но потом все это быстро заканчивается. Пока нет такого футболиста, кто приблизился бы к Федору по уровню. Хотя есть игроки в своих командах, кто играет много лет и выигрывает трофеи.

Я закончил карьеру 16 лет назад в Щелково. Мне позвонили и пригласили сыграть за ветеранов «Спартака», а там играли Олег Иванович (Романцев), Борис Поздняков, Вася Кульков, Федор Черенков . И я когда приехал, на стадионе объявляют: «Дасаев – лучший вратарь мира, Хлестов – семикратный чемпион России». Я стою и думаю: да ладно!

Тогда‑то я и узнал, сколько выиграл чемпионатов (смеется). Потому что никогда не считал титулы, выиграл чемпионат – и забыл про него, готовишься к следующему, – сказал бывший футболист «Спартака » Дмитрий Хлестов .