Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин может не вернуться в КХЛ.

Срок действующего контракта капитана «Вашингтона » с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года.

– Не факт, что Овечкин вернется в КХЛ через год. Если Александр будет в таком порядке, как в прошлом сезоне, думаю, он найдет вариант с НХЛ – «Вашингтон » или другая команда. Посмотрим.

– То есть думаете, что Овечкин захочет побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам вместе с плей‑офф?

– Не думаю, что сейчас Овечкин думает о рекордах. Будет играть – будут и рекорды, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

