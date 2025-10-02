Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Усиление для всей КХЛ. Уровень лиги сейчас такой, что на первых ролях Радулов и Шипачев, которым под 40 лет, и легионеры из АХЛ»

Владимир Плющев оценил переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

33-летний нападающий подписал контракт на год с клубом из Магнитогорска.

– Как восприняли подписание «Металлургом» однолетнего контракта с форвардом Евгением Кузнецовым?

– Во-первых, это хорошая новость для КХЛ. Уровень нашей лиги сегодня такой, что на первых ролях мастера, которым под сорок лет, – Радулов и Шипачев , плюс группа североамериканских легионеров из АХЛ. Поэтому Кузнецов – это относительная молодость – и усиление для всей лиги.

Во-вторых, это очередной интересный ход «Металлурга». Магнитогорск все последние месяцы гнет линию на приобретение игровичков – Ткачева , Толчинского, Барака.

Кузнецов вписывается в эту линию – и делает «Магнитку» одной из самых ярких команд КХЛ . С интересом буду смотреть ее матчи, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Тест на зрелость и квалификацию для Разина. Нужно встроить хоккеиста в игровую систему, самому под него построиться. Применить и пряник, и кнут»