Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник «Металлургу» – он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»

Андрей Баландин заявил, что Евгений Кузнецов не поможет «Металлургу».

Ранее 33-летний нападающий подписал контракт на год с магнитогорским клубом.

«Я считаю, что Кузнецов не подходит под хоккей, который ставит Андрей Разин . Этой команде нужны ребята молодые и «голодные» – такие волки, которые будут рыть и пахать, которым есть что доказывать. Но подписание Кузнецова уже на усмотрение руководства клуба.

Говорят, что в команде нехватка центральных нападающих. Но, на мой взгляд, Кузнецов плохо играет в центре, он должен играть только с краю.

Не думаю, что это решение Разина. Скорее, указка сверху. Я считаю, что Кузнецов этой команде не помощник. Только что использовать его в качестве рекламы, но он далеко не Овечкин .

Вот если бы в команду пригласили бы Малкина – это было бы круто, он суперзвезда и начинал на высоком уровне в Магнитогорске», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

