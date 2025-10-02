Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Тест на зрелость и квалификацию для Разина. Нужно встроить хоккеиста в игровую систему, самому под него построиться. Применить и пряник, и кнут»

Владимир Плющев прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

Нападающий, выступавший в СКА ранее, подписал соглашение с магнитогорским клубом на сезон.

– Много споров о том, в какой позиции Кузнецова использовать – центрального или крайнего. Ваше мнение.

– В сборной всегда ставил Евгения на край атаки. Именно там он мог реализовать все свои лучшие качества, взять игру на себя, придумать, где-то рискнуть.

Все-таки некоторых качеств центрфорварда Кузнецову не хватает.

– Каких?

– Оставлю это при себе. Но нужно понимать, что позиция центрфорварда – наиболее ответственная в хоккее, минимизирующая любые риски.

Кузнецов любит вольницу – и найти ее можно именно на фланге.

– Ваш прогноз: как себя проявит Кузнецов в «Металлурге», если отбросить фактор травм и здоровья?

– Тут на 90 процентов все будет зависеть от главного тренера Разина. Евгений – не из простых хоккеистов, с ним нужно находить общий язык.

Я вам скажу, что Кузнецов в «Металлурге» – это тест на зрелость и квалификацию для тренера.

Нужно найти правильную роль и правильных партнеров, встроить хоккеиста в игровую систему, где-то и самому под него построиться. Применить и пряник, и кнут.

Посмотрим, пройдут ли в «Металлурге» этот тест, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.