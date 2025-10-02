Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на выездную серию. Форвард вчера перешел в клуб

Евгений Кузнецов не вошел в состав «Металлурга» на выездную серию.

Вчера 33-летний форвард подписал контракт на год с магнитогорским клубом.

Команда проведет в гостях три ближайших матча FONBET чемпионата КХЛ: с ЦСКА (3 октября), «Спартаком» (5 октября) и «Торпедо» (7 октября).

«Металлург » занимает второе место в Восточной конференции, набрав 16 очков за 10 матчей.

Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»