Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что игроку стоило уезжать в НХЛ.

Вчера 33-летний форвард подписал контракт на год с «Металлургом ».

«Я до сих пор уверен, что ему надо было уезжать в НХЛ, и варианты были, но он принял такое решение.

Смотря с той стороны, что все ведущие лучшие игроки должны играть в России, это хорошо. Топовый игрок остался в КХЛ.

Я уверен, что Кузнецов не сказал своего последнего слова в НХЛ, и переговоры с клубами лиги подтверждали это. Интерес был, и надо просто было подождать чуть-чуть.

Но Евгений принял такое решение, это его право, а мое дело было просто довести ситуацию до конца», – сказал Шуми Бабаев , представляющий интересы Евгения Кузнецова.

