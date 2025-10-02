Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»
Вчера 33-летний форвард подписал контракт на год с «Металлургом».
«Я до сих пор уверен, что ему надо было уезжать в НХЛ, и варианты были, но он принял такое решение.
Смотря с той стороны, что все ведущие лучшие игроки должны играть в России, это хорошо. Топовый игрок остался в КХЛ.
Я уверен, что Кузнецов не сказал своего последнего слова в НХЛ, и переговоры с клубами лиги подтверждали это. Интерес был, и надо просто было подождать чуть-чуть.
Но Евгений принял такое решение, это его право, а мое дело было просто довести ситуацию до конца», – сказал Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова.
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»