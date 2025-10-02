Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам. Он работал с защитниками
Никита Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам.
Отмечается, что специалист не вернется к работе с командой. Бывший хоккеист клубов FONBET чемпионата КХЛ вошел в штаб «Лады» в июне этого года.
Сейчас тольяттинский клуб занимает последнее место в сводной таблице лиги. Они набрали 3 очка за 10 матчей, пропустив 47 шайб.
«Мы желаем Никите Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
