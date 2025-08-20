Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)

Данил Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике».

По данным Metaratings, 28-летний нападающий заключил с нижнекамским клубом контракт на один сезон.

В понедельник «Лада » расторгла контракт с Юртайкиным . Форвард перешел из «Трактора» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе тольяттинской команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».

В начале апреля нападающий продлил соглашение с «Ладой» на год.