Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)
Данил Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике».
По данным Metaratings, 28-летний нападающий заключил с нижнекамским клубом контракт на один сезон.
В понедельник «Лада» расторгла контракт с Юртайкиным. Форвард перешел из «Трактора» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.
В составе тольяттинской команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».
В начале апреля нападающий продлил соглашение с «Ладой» на год.
