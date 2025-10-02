Овечкин – в составе «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». 40-летний форвард ранее не играл из-за травмы

Александр Овечкин вошел в состав «Вашингтона» на предсезонный матч.

В ночь со 2 на 3 октября «Кэпиталс» сыграют с «Бостоном». Овечкин стал одним из 13 форвардов, попавших в заявку.

Ранее 40-летний нападающий не участвовал в предсезонных матчах из-за травмы нижней части тела.

В расписании «Вашингтона » значится еще одна игра до старта сезона – 4 октября с «Коламбусом». Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.

Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й