Овечкин – в составе «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». 40-летний форвард ранее не играл из-за травмы
Александр Овечкин вошел в состав «Вашингтона» на предсезонный матч.
В ночь со 2 на 3 октября «Кэпиталс» сыграют с «Бостоном». Овечкин стал одним из 13 форвардов, попавших в заявку.
Ранее 40-летний нападающий не участвовал в предсезонных матчах из-за травмы нижней части тела.
В расписании «Вашингтона» значится еще одна игра до старта сезона – 4 октября с «Коламбусом». Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
