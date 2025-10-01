19-летний Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон» – «Коламбусу» на предсезонке

19-летний форвард Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон».

Белорусский нападающий отличился в выставочном матче между «Кэпиталс» и «Коламбусом » (4:3).

Младший брат форварда «Вашингтона» Алексея Протаса провел на льду 14 минут 11 секунд (2:02 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «+1».

Он реализовал единственный бросок в створ и сделал 2 блока.

Проспект «Вашингтона» Илья Протас покинет OHL, скорее всего. Второй бомбардир лиги в прошлом сезоне может начать сезон в основе «Кэпиталс» или в «Херши» из АХЛ