  Участие Овечкина в игре с «Коламбусом» маловероятно, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» может сыграть в 2 выставочных матчах дома
Участие Овечкина в игре с «Коламбусом» маловероятно, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» может сыграть в 2 выставочных матчах дома

Александр Овечкин может сыграть в 2 домашних выставочных играх «Вашингтона».

Вчера капитан «Вашингтона» тренировался с полным контактом. Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем в бесконтактном свитере.

«Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что Александр Овечкин выглядел хорошо и не испытывал проблем в своем первом полноценном тренировочном занятии с силовой борьбой. .

Однако тренер заявил: «Я сильно сомневаюсь, что он выйдет завтра на лед» – в выставочном матче против «Коламбуса».

Тем не менее, остается вероятность, что капитан «Вашингтона» примет участие в двух заключительных предсезонных встречах на домашнем льду – против «Бостона» и «Коламбуса», – написал журналист Том Гулитти. 

Ближайшую игру «Вашингтона» проведет на выезде против «Коламбуса» в ночь на 1 октября. 

