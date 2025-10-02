Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)
Евгением Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург».
По информации «Mash на спорте», эти три клуба НХЛ вели переговоры с представителями игрока, но не пришли к соглашению.
Вчера 33-летний нападающий подписал контракт на год с «Металлургом».
Сообщалось, что Кузнецов получит 10 млн рублей до конца сезона-2025/26. Еще 100 млн он может заработать в качестве бонуса за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата.
Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
