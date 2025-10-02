  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)
16

Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)

Евгением Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург».

По информации «Mash на спорте», эти три клуба НХЛ вели переговоры с представителями игрока, но не пришли к соглашению.

Вчера 33-летний нападающий подписал контракт на год с «Металлургом».

Сообщалось, что Кузнецов получит 10 млн рублей до конца сезона-2025/26. Еще 100 млн он может заработать в качестве бонуса за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoПиттсбург
logoФлорида
logoЕвгений Кузнецов
logoТоронто
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о Кузнецове: «Евгений хотел остаться в Челябинской области, сказал: «Прекращай переговоры в Америке, при интересе «Металлурга» я поеду». Он пошел на маленькую зарплату»
35вчера, 17:40
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
36вчера, 14:18
Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»
13вчера, 09:05
Главные новости
Сборная легионеров КХЛ не сыграет на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Новосибирске в декабре
22 минуты назад
ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ «Динамо» – «Трактор». Начало – в 19:30
25 минут назадВидео
Федор Конюхов: «Хоккей – наш национальный вид спорта, исторически сложилось с ним. В футболе мы не можем влиться»
1231 минуту назад
Овечкин – в составе «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном». 40-летний форвард ранее не играл из-за травмы
142 минуты назад
Ларионов-младший о 1-й шайбе в сезоне: «Нет разницы, забить «Торпедо», «Ак Барсу» или «Чикаго» – гол есть гол. Самое важное – помочь команде»
453 минуты назад
Яруллин может пропустить до 6 месяцев из-за травмы. Защитник «Ак Барса» не сыграет в этом регулярном чемпионате («Бизнес Online»)
сегодня, 09:01
Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам. Он работал с защитниками
2сегодня, 08:27
Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Тест на зрелость и квалификацию для Разина. Нужно встроить хоккеиста в игровую систему, самому под него построиться. Применить и пряник, и кнут»
12сегодня, 07:05
КХЛ. «Динамо» против «Трактора», «Нефтехимик» сыграет с «Ладой»
12сегодня, 06:55
Просветов пропустил 5 шайб за 31 минуту матча с «Ванкувером» на предсезонке. Вратарь «Калгари» отразил 14 из 19 бросков
5сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
13 минут назад
«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»
сегодня, 08:50
Николай Заварухин о поднятии стяга Дацюка под своды «УГМК-Арены»: «Великий игрок, много сделал для хоккея в Екатеринбурге. Мы не имели права проигрывать в этот день»
сегодня, 08:15
Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы – иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»
4сегодня, 04:40
Георгиев пропустил 3 шайбы и отразил 10 из 13 бросков в выставочном матче с «Питтсбургом». Луукконен получил травму и был заменен после 1-го периода
сегодня, 04:30
Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»
3сегодня, 01:45
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
1вчера, 21:41
Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари» и отправится в АХЛ
2вчера, 21:31
Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»
2вчера, 20:59
«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
4вчера, 19:23