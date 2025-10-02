Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)

Евгением Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург».

По информации «Mash на спорте», эти три клуба НХЛ вели переговоры с представителями игрока, но не пришли к соглашению.

Вчера 33-летний нападающий подписал контракт на год с «Металлургом ».

Сообщалось , что Кузнецов получит 10 млн рублей до конца сезона-2025/26. Еще 100 млн он может заработать в качестве бонуса за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?