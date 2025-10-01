Бабаев о Кузнецове: «Евгений хотел остаться в Челябинской области, сказал: «Прекращай переговоры в Америке, при интересе «Металлурга» я поеду». Он пошел на маленькую зарплату»

Агент Евгения Кузнецова высказался о переходе игрока в «Металлург».

Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

– Кузнецов перешел в «Металлург». Как шли переговоры с клубом?

– На днях мне первый раз позвонили руководители из Магнитогорска, сообщив об интересе к Кузнецову. До этого моменты мы не вели переговоров ни с какими российскими клубами.

Мы были близки к завершению переговоров в Америке, где была команда. Мы ждали, но Евгений, скорее всего, устал от этого. Он хотел остаться в Челябинской области. Он сразу сказал: «Прекращай переговоры в Америке и при интересе «Металлурга» я поеду». Мы оформили все за пару дней.

– Правда ли, что у Евгения будет небольшая зарплата?

– Да, он пошел на маленькую заработную плату. Все основные деньги он получит за результат команды и за личные достижения.

– Выходил ли «Торонто» с предложением?

– Не могу озвучить названия, но у нас было три команды, которые хотели Евгения, – сказал агент Шуми Бабаев .

Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов – игрок «Металлурга». Как это вообще получилось?