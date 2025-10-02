  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Величкин о Кузнецове: «В «Металлурге» не забалуешь. Здесь все настроено на работу. И у команды, и у Евгения должно получиться»
0

Величкин о Кузнецове: «В «Металлурге» не забалуешь. Здесь все настроено на работу. И у команды, и у Евгения должно получиться»

Геннадий Величкин высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Как игрока Кузнецова мы все знаем, что он способный, талантливый. Что касается всего остального, то могу сказать так, что в «Металлурге» не забалуешь.

Здесь все настроено на работу. Это принцип ММК, который в том числе передается и на хоккейное подразделение «Магнитки». Думаю, по всем предположениям, и у команды, и у Евгения должно получиться», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoЕвгений Кузнецов
ТАСС
logoКХЛ
logoГеннадий Величкин
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о Кузнецове: «Евгений хотел остаться в Челябинской области, сказал: «Прекращай переговоры в Америке, при интересе «Металлурга» я поеду». Он пошел на маленькую зарплату»
28сегодня, 17:40
Бирюков о Кузнецове: «Хоккеист такого калибра добавит вариативности атаке «Металлурга». Видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем, что он игрок большого уровня и больших задач»
14сегодня, 15:14
Кузнецов получит 10 млн рублей за сезон в «Металлурге». Бонус за топ-3 в списке бомбардиров регулярки КХЛ – 100 млн («Матч ТВ»)
74сегодня, 14:40
Главные новости
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
37 минут назадСпецпроект
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Баффало», «Колорадо» против «Вегаса», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 22:01
Ларионов о 3 поражениях СКА в 4 играх: «Говорить о кризисе я бы не стал. Нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен»
2сегодня, 21:58
Ротенберг выложил фото с Машковым: «Встретился с руководителем «Современника». Поздравляю театр с открытием 70-го сезона! Это знаковое событие для культурной жизни России»
6сегодня, 21:10Фото
Ларионов о 1-м голе сына за СКА: «В нашей семье всегда было так: на 1-м месте команда, а премии на другой полке. Рад, что он сумел забить. Надеюсь, его игра станет более яркой»
4сегодня, 20:51
Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»
сегодня, 20:44
Сурин забил 8-й гол в сезоне и возглавил гонку снайперов КХЛ. У 19-летнего форварда «Локомотива» 13 очков в 11 матчах
3сегодня, 20:29
Ларионов о 2:3 от «Торпедо»: «Настроение печальное. Продолжаем сами себе стрелять в ногу, не хочется, чтобы это было тенденцией. СКА еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе»
3сегодня, 20:13
Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»
4сегодня, 19:59
«Коламбус» поместил Яроша на драфт отказов для расторжения контракта. Экс-защитник ЦСКА перешел в клуб в июле
2сегодня, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
сегодня, 21:41
Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари» и отправится в АХЛ
сегодня, 21:31
Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»
сегодня, 20:59
«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
2сегодня, 19:23
Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
2сегодня, 18:11
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
3сегодня, 16:53
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
6сегодня, 15:51
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
2сегодня, 13:40
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября
сегодня, 13:10
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»
6сегодня, 10:55