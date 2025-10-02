Величкин о Кузнецове: «В «Металлурге» не забалуешь. Здесь все настроено на работу. И у команды, и у Евгения должно получиться»
Геннадий Величкин высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».
Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Как игрока Кузнецова мы все знаем, что он способный, талантливый. Что касается всего остального, то могу сказать так, что в «Металлурге» не забалуешь.
Здесь все настроено на работу. Это принцип ММК, который в том числе передается и на хоккейное подразделение «Магнитки». Думаю, по всем предположениям, и у команды, и у Евгения должно получиться», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
