Бирюков о Кузнецове: «Хоккеист такого калибра добавит вариативности атаке «Металлурга». Видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем, что он игрок большого уровня и больших задач»

Евгений Бирюков высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Соглашение между магнитогорским клубом и 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«То, что обсуждали буквально все в российском хоккейном сообществе в последние дни, случилось – «Металлург» подписал контракт с Евгением Кузнецовым . Не думаю, что он нуждается в представлении.

Евгений – игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке.

К тому же, он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа – самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли.

Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он игрок большого уровня и больших задач.

Уверен, что Андрей Владимирович знает, как грамотно вписать нападающего в состав, а также раскрыть и приумножить его талант. Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за «Металлург». От себя же могу пожелать Евгению показать всем, на что он способен», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков .

