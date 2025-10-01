Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»

Гэйдж Квинни из «Шанхая» назвал Жерара Галлана лучшим тренером в карьере.

Нападающий провел 9 матчей за китайский клуб и набрал 6 (3+3) очков при полезности «плюс 1».

– Тренерский штаб Галлана уже дал понять, что вы один из лидеров команды?

– Да, думаю, что вся наша пятерка должна быть лидерами на льду. Для этого нужно реализовывать свои моменты и брать инициативу на себя. Тренеры нам дали достаточно уверенности, поэтому нужно просто дальше работать. Все впереди.

– Многие легионеры рассматривают поездку в КХЛ как трамплин, чтобы потом попробовать свои силы в НХЛ. Есть ли у вас такие мысли?

– Да, НХЛ – цель для любого игрока. Каждый хоккеист всегда будет рад попробовать там свои силы. Но КХЛ тоже сильная лига, поэтому остаться здесь – тоже хорошая возможность. Мне тут все нравится. Но буду рад, если мне выпадет шанс еще раз попробовать свои силы в НХЛ.

– Галлан – самый требовательный тренер в вашей карьере?

– Он действительно очень требовательный тренер. Тем не менее он лучший тренер в моей карьере. Галлан все делает для хоккеистов, дает нам играть в свою игру. У него очень понятная система и игровые схемы.

Нужно только дальше работать и соблюдать рабочую этику, тогда «Драконы» будут сильной командой, – сказал форвард «Шанхая » Гэйдж Квинни .

Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»