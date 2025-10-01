«Нью-Джерси» и Люк Хьюз заключили договор на 7 лет и 63 млн долларов. 22-летний защитник будет получать на 1 млн в год больше Джека Хьюза

Люк Хьюз подписал контракт с «Нью-Джерси».

Соглашение рассчитано на 7 лет и 63 млн долларов. Средняя годовая зарплата (кэпхит) 22-летнего защитника – 9 млн долларов.

Хьюз находился в статусе ограниченно свободного агента без контракта на сезон-2025/26.

В прошлом сезоне он провел 71 матч за «Нью-Джерси » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.

Отметим, что Хьюз будет получать на 1 млн долларов в год больше своего старшего брата – Джека Хьюза , который заключил договор на 8 лет и 64 млн в ноябре 2021 года.