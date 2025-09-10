  • Спортс
Куинн Хьюз о желании брата сыграть с ним за одну команду в НХЛ: «А что, он должен сказать: «Нет, не хочу играть с ним»? Но мы в разных клубах, у нас есть обязательства»

Куинн Хьюз высказался о желании брата Джека сыграть с ним в одном клубе НХЛ.

Ранее форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз заявил, что хочет сыграть за одну команду с братом Куинном: «Неважно, где и когда именно. Не боюсь высказаться. В Ванкувере только об этом и говорят». 

«Ну, во-первых, он мой брат. Что он должен сказать? Типа: «Да нет, не хочу играть с ним?» У нас есть контракты и обязательства. Он в другой команде. Было бы здорово когда-нибудь сыграть вместе? Конечно.

Думаю, все, у кого есть братья, сказали бы то же самое. Но у нас есть контракты. Я рад быть в «Ванкувере». Считаю, прошлый сезон можно назвать провалом, и у меня есть незавершенные дела. А Джек обожает «Нью-Джерси», и у него тоже свои задачи», – сказал форвард «Кэнакс».  

25-летний капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз может стать неограниченно свободным агентом в 2027 году. Средняя зарплата защитника за год по текущему контракту составляет 7,85 млн долларов. 

Третий брат – 21-летний защитник Люк Хьюз – сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента. Он пока не договорился с «Нью-Джерси» о новом контракте. 

В апреле президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд сказал, что клубу будет проще уговорить Куинна Хьюза подписать новый контракт, если за команду будут играть его братья. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Пьера ЛеБрюна в Х
