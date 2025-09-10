Джек Хьюз хочет сыграть за одну команду НХЛ с братом Куинном: «Неважно, где и когда именно. Не боюсь высказаться. В Ванкувере только об этом и говорят»
Джек Хьюз сказал, что хотел бы сыграть за одну команду НХЛ с братом Куинном.
«Не боюсь высказаться на эту тему. Да, я бы очень хотел поиграть вместе с Куинном. Неважно, где и когда именно, но мне этого хотелось бы.
Этот вопрос постоянно обсуждается. В Ванкувере только об этом и говорят, знаете? Я бы с удовольствием сыграл вместе с ним в какой-то момент», – сказал форвард «Нью-Джерси».
Контракт 24-летнего игрока с «Девилс» с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до 2030 года.
25-летний капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз может стать неограниченно свободным агентом в 2027 году. Средняя зарплата защитника за год по текущему контракту составляет 7,85 млн долларов.
Третий брат – 21-летний защитник Люк Хьюз – сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента. Он пока не договорился с «Нью-Джерси» о новом контракте.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
