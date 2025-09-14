Крис Дриджер: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он выиграл «Харт», трижды брал «Везину» – у Бобровского их две. Василевский был в топе несколько лет назад»

Крис Дриджер назвал Коннора Хеллибака лучшим вратарем в мире.

Голкипер «Трактора » провел в НХЛ 70 матчей с учетом плей-офф.

«Я думаю, что сейчас Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он выиграл «Харт», трижды брал «Везину». Больше нет ни у кого из действующих игроков, у Бобровского их две.

Несколько лет назад лучшим был Василевский , конечно. Но для меня сейчас Хеллибак – номер один. Конечно, это лишь мое мнение, но я так вижу», – сказал Крис Дриджер .

