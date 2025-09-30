  • Спортс
0

Василевский может приступить к тренировкам с «Тампой» во вторник. Ожидается, что он сыграет в одном предсезонном матче

Андрей Василевский может приступить к тренировкам с «Тампой» во вторник.

В понедельник 31-летний вратарь впервые вышел на лед после недельной паузы. Он катался отдельно от команды. 

Главный тренер «Тампы» Джон Купер называл причиной отсутствия Василевского «управление нагрузкой игрока» и сказал, что россиянин проходит процедуры. 

На этой неделе у «Лайтнинг» запланированы 3 выставочных матчах с «Флоридой». Ожидается, что Василевский примет участие во втором или третьем из них и будет готов к старту сезона. 

Первый из трех предсезонных матчей против «Пантерс» также пропустят защитник Виктор Хедман и нападающий Понтус Хольмберг. Они получили небольшие травмы.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
